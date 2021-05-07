Молодіжна збірна України назвала склад перед участю в Меморіалі Лобановського

Деталі

24 травня розпочнеться другий нинішнього року збір молодіжної збірної України. Головний тренер команди Руслан Ротань на цей етап підготовки викликав 24 футболістів.

Воротарі: Валентин Моргун ("Динамо" Київ), Микита Турбаєвський ("Шахтар" Донецьк), Кіріл Фесюн ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Денис Кузик, Костянтин Вівчаренко, Даніл Скорко (всі — "Динамо" Київ), Олександр Драмбаєв, Назарій Муравський (обидва — "Маріуполь"), Олександр Мельник ("Олександрія"), Максим Таловєров ("Динамо", Чехія).

Півзахисники: Володимир Бражко ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі — "Дніпро-1" Дніпро), Данило Алефіренко ("Зоря" Луганськ), Михайло Мудрик ("Шахтар" Донецьк), Богдан Білошевський ("Десна" Чернігів), Олег Очеретько ("Маріуполь"), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія).

Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат (обидва — "Динамо" Київ), Данило Сікан ("Маріуполь"), Богдан В'юнник ("Шахтар" Донецьк), Микола Кухаревич ("Рух" Львів).

Доповнення

Після завершення Турніру Лобановського молодіжна збірна України вирушить до Туреччини. 2 червня у Стамбулі на стадіоні "Реджеп Таїп Ердоган" синьо-жовті проведуть товариський поєдинок зі збірною господарів U-21. Збір завершиться 3 червня.