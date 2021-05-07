Молодежная сборная Украины назвала состав перед участием в Мемориале Лобановского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В рамках тренировочного сбора молодежная сборная Украины примет участие в Турнире Валерия Лобановского. Наставник Руслан Ротань определился с заявкой коллектива, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
24 мая начнется второй в этом году сбор молодежной сборной Украины. Главный тренер команды Руслан Ротань на этот этап подготовки вызвал 24 футболистов.
Вратари: Валентин Моргун ("Динамо" Киев), Никита Турбаевский ("Шахтер" Донецк), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).
Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко, Данил Скорко (все - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - "Мариуполь"), Александр Мельник ("Александрия"), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия).
Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Михаил Мудрик ("Шахтер" Донецк), Богдан Билошевский ("Десна" Чернигов), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).
Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба - "Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк), Николай Кухаревич ("Рух" Львов).
Дополнение
После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию. 2 июня в Стамбуле на стадионе "Реджеп Тайип Эрдоган" сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21. Сбор завершится 3 июня.