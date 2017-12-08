Молодіжна хокейна збірна України відправилася до Словенії на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Молодіжна збірна команди України вирушила до Бледа (Словенія), де з 9 по 15 грудня відбудеться чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні ІВ. Про це інформує пре-служба ФХУ, передає УНН.
"Жовто-блакитні" відправилися в такому складі:
воротарі: Богдан Дьяченко ("Донбас"), Микита Петленко (ХК "Кременчук")
захисники: Андрій Григор’єв, Станіслав Ординський, Олександр Фірсов (всі – "Донбас"), Сергій Логач, Микита Табашник (обидва – "Білий Барс"), Олександр Горлушко, Данило Козачук, (обидва – ХК "Кременчук")
нападники: Андрій Денискін ("Brookings Blizzard", NAHL, США), Фелікс Морозов ("Syracuse Jr. Stars", NCDC, США), Олександр Пересунько ("Springfield Jr. Pics", USPHL Premiere, США), Богдан Ступак ("Лоуер Австрія Старз", Австрія), Дмитро Щербаков ("Автоматика Гданськ", Польща), Вадим Мазур, Денис Мостовий, Антон Рубан, Микита Коваленко (всі – "Донбас"), Дмитро Даниленко, Нікіта Лєсніков (обидва – "Білий Барс"), Гліб Кривошапкін та Дмитро Чорний (обидва – ХК "Кременчук").
Зазначається, що команда вилетіла до Венеції, звідки автобусом поїде до Бледа.
Додамо, що суперниками української "молодіжки" стануть однолітки із Норвегії, Словенії, Польщі, Італії та Литви.