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Молодежная хоккейная сборная Украины отправилась в Словению на ЧМ

Молодежная хоккейная сборная Украины отправилась в Словению на ЧМ

Киев  •  УНН

 • 15574 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Молодежная сборная команды Украины отправилась в Бледа (Словения), где с 9 по 15 декабря пройдет чемпионат мира по хоккею в Дивизионе ИС. Об этом сообщает пре-служба ФХУ, передает УНН.

"Желто-голубые" отправились в следующем составе:

вратари: Богдан Дьяченко ( "Донбасс"), Никита Петленко (ХК "Кременчуг")

защитники: Андрей Григорьев, Станислав Ордынский, Александр Фирсов (все - "Донбасс"), Сергей Логач, Никита Табашник (оба - "Белый Барс"), Александр Горлушко, Даниил Козачук, (оба - ХК "Кременчуг")

Нападающие: Андрей Денискины ( "Brookings Blizzard", NAHL, США), Феликс Морозов ( "Syracuse Jr. Stars", NCDC, США), Александр Пересунько ( "Springfield Jr. Pics", USPHL Premiere, США), Богдан Ступак ( " Лоуэр Австрия Старз ", Австрия), Дмитрий Щербаков (" Автоматика Гданьск ", Польша), Вадим Мазур, Денис Мостовой, Антон Рубан, Никита Коваленко (все -" Донбасс "), Дмитрий Даниленко, Никита Лесников (оба -" Белый Барс " ), Глеб Кривошапкин и Дмитрий Черный (оба - ХК "Кременчуг").

Отмечается, что команда вылетела в Венеции, откуда автобусом поедет в Бледа.

Добавим, что соперниками украинской "молодежки" станут сверстники из Норвегии, Словении, Польши, Италии и Литвы.

Украинские Национальные Новости

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