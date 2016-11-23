Молодіжка ФК "Динамо" перемогла "Наполі" і пробилась в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У рамках 5-го туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" U-19 завітало до Неаполю, де зіграло проти одноліток із "Наполі" та перемогло 2:0. Про це інформує прес-служба "Динамо", передає УНН.
"Динамівці" відкрили рахунок у матчі на 20-й хвилині. Янаков завдав дальнього закрученого удару в дев'ятку воріт Марфелли.
Уже на 56 хвилині вдруге у грі змінилися цифри після того, як Богдан Лєднєв ударом із 23 метрів відправив м’яч у нижній кут воріт італійців.
Таким чином, впевнена перемога остаточно затвердила "динамівців" на першому місці в турнірній таблиці, й матч завершального туру проти "Бешикташа" перетвориться на формальність, адже кияни мають 13 очок, а найближчий конкурент "Бенфіка" – 7.