Молодежка ФК "Динамо" победила "Наполи" и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В рамках 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 посетило Неаполь, где сыграло против ровесников из "Наполи" и победило 2:0. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо", передает УНН.
"Динамовцы" открыли счет в матче на 20-й минуте. Янаков нанес дальний закрученный удар в девятку ворот Марфеллы.
Уже на 56 минуте второй раз в игре изменился счет после того, как Богдан Леднев ударом с 23 метров отправил мяч в нижний угол ворот итальянцев.
Таким образом, уверенная победа окончательно утвердила "динамовцев" на первом месте в турнирной таблице, матч заключительного тура против "Бешикташа" превратится в формальность, ведь киевляне имеют 13 очков, а ближайший конкурент "Бенфика" - 7.