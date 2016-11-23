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Молодежка ФК "Динамо" победила "Наполи" и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 11229 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В рамках 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 посетило Неаполь, где сыграло против ровесников из "Наполи" и победило 2:0. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо", передает УНН.

Молодежка ФК "Динамо" победила "Наполи" и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Динамовцы" открыли счет в матче на 20-й минуте. Янаков нанес дальний закрученный удар в девятку ворот Марфеллы.

Уже на 56 минуте второй раз в игре изменился счет после того, как Богдан Леднев ударом с 23 метров отправил мяч в нижний угол ворот итальянцев.

Таким образом, уверенная победа окончательно утвердила "динамовцев" на первом месте в турнирной таблице, матч заключительного тура против "Бешикташа" превратится в формальность, ведь киевляне имеют 13 очков, а ближайший конкурент "Бенфика" - 7.

Украинские Национальные Новости

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