Молодий місяць у знаку Близнюків: коли новий місячний цикл розпочнеться для українців, від чого варто утриматися в цей день
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Перший цього літа молодий місяць припадає на неділю, 18 червня. Відлік нового місячного циклу розпочнеться о 07:37 за київським часом, пише УНН.
Астрологи в цей день радять прибратися у будинку та присвятити час складанню планів на майбутнє.
Що ще корисно зробити у день молодого місяця:
– пробачити кривдникам;
– відпустити минулі страхи та тривоги;
– переглянути свої погляди життя;
– погуляти біля води;
– сходити в гості до батьків та інших родичів.
Від чого треба утриматися 18 червня:
– не можна з'ясовувати стосунки;
– варто відмовитися від спонтанних витрат та не йти на поводу у миттєвих забаганок;
– не треба приймати ризикованих рішень.