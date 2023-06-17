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Молодий місяць у знаку Близнюків: коли новий місячний цикл розпочнеться для українців, від чого варто утриматися в цей день

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Перший цього літа молодий місяць припадає на неділю, 18 червня. Відлік нового місячного циклу розпочнеться о 07:37 за київським часом, пише УНН.

Молодий місяць у знаку Близнюків: коли новий місячний цикл розпочнеться для українців, від чого варто утриматися в цей день

Астрологи в цей день радять прибратися у будинку та присвятити час складанню планів на майбутнє.

Що ще корисно зробити у день молодого місяця:

– пробачити кривдникам;

– відпустити минулі страхи та тривоги;

– переглянути свої погляди життя;

– погуляти біля води;

– сходити в гості до батьків та інших родичів.

Від чого треба утриматися 18 червня:

– не можна з'ясовувати стосунки;

– варто відмовитися від спонтанних витрат та не йти на поводу у миттєвих забаганок;

– не треба приймати ризикованих рішень.

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