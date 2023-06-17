Новолуние в знаке Близнецов: когда новый лунный цикл начнется для украинцев, от чего стоит воздержаться в этот день
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Первое этим летом новолуние приходится на воскресенье, 18 июня. Отсчет нового лунного цикла начнется в 07:37 по киевскому времени, пишет УНН.
Астрологи в этот день советуют убраться в доме и посвятить время составлению планов на будущее.
Что еще полезно сделать в день новолуния:
– простить обидчиков;
– отпустить прошлые страхи и тревоги;
– пересмотреть свои взгляды на жизнь;
– погулять у воды;
– сходить в гости к родителям и другим родственникам.
От чего надо воздержаться 18 июня:
– нельзя выяснять отношения;
– стоит отказаться от спонтанных трат и не идти на поводу у сиюминутных прихотей;
– не надо принимать рискованных решений.