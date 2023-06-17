Новолуние в знаке Близнецов: когда новый лунный цикл начнется для украинцев, от чего стоит воздержаться в этот день

Астрологи в этот день советуют убраться в доме и посвятить время составлению планов на будущее.

Что еще полезно сделать в день новолуния:

– простить обидчиков;

– отпустить прошлые страхи и тревоги;

– пересмотреть свои взгляды на жизнь;

– погулять у воды;

– сходить в гости к родителям и другим родственникам.

От чего надо воздержаться 18 июня:

– нельзя выяснять отношения;

– стоит отказаться от спонтанных трат и не идти на поводу у сиюминутных прихотей;

– не надо принимать рискованных решений.