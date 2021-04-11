Молодий місяць і плани на майбутнє: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на наступний тиждень

Овни

Для Овнів цей тиждень буде особливою, адже молодий місяць буде проходити у вашому знаку. Обов’язково використовуйте 12 квітня для планування, розслабтеся вранці і відчуйте ваші бажання, те яким ви бачите своє майбутнє. А потім пропишіть ваші плани на найближчий час.

Сприятливий момент для тих Овнів, у яких день народження буде на цьому тижні. Новий рік їхнього життя принесе багато любові, романтики, можуть бути весілля, а також будуть притягуватися нові прекрасні можливості.

Овнам потрібна повна трансформація діяльності. Перегляньте свої можливості заробітку і не турбуйтеся, якщо доведеться відмовитися від старого джерела доходу.

Гарний час для організації проектів або он-лайн проектів, проведення форумів, залучення нових людей в вашу діяльність, реклами своєї продукції. Відмінний час для Овнів-керівників. Вони зможуть прийняти ряд правильних рішень, особливо на початку тижня.

Овнам не варто на цьому тижні здійснювати серйозні фінансові операції, інвестиції, брати на себе будь-які фінансові зобов’язання. Кінець тижня може бути дуже насиченим інформаційно: можете використовувати цей час для отримання важливої інформації, навчання, зустрічей і переговорів.

Важливо пам’ятати, що протягом усього тижня може бути багато внутрішньої напруги і агресії. Не варто підживлювати ці емоції, інакше ви можете втратити хороший шанс.

У любові тиждень буде прекрасною. У самотніх баранів можуть бути доленосні знайомства, а у сімейних — пристрасть.

Тельці

Тельцям буде важко зосередитися на чомусь одному. Не розпиляйтеся, зберігайте спокій. Краще зосередитися на конкретних завданнях. Особливо емоційно складним днем буде 14 квітня.

Продовжуйте наполегливо працювати над розпочатим. Хороший період для тих Тельців, які працюють в держструктурах, а також в сфері фінансів, будівництва, в харчових і аграрних напрямках, медицині, або зайняті будь-яким видом комерції. Тиждень може бути для вас прибутковим.

У Тельців-керівників стабільне міцне становище, можливе підвищення або розширення повноважень.

На цьому тижні у Тельців можуть бути поїздки за кордон або успішне оформлення документів на еміграцію.

Дуже гарний час для творчості і духовного розвитку, практик і ретрітів.

З 14 квітня Венера увійде в знак Тельця, і ви відчуєте прилив сил, енергію. Жінки відчують свою привабливість, буде бажання особливо приділити час своїй зовнішності, але варто відмовитися від серйозних косметологічних процедур.

В особистому ставленні до кінця тижня у Тельців можуть розгорітися справжні пристрасті.

Близнюки

Для Близнюків тиждень може бути дуже яскравим. Проявляйте себе сміливо, креативно. Займайтеся рекламою своєї діяльності або саморекламою. Не забудьте на молодий місяць 12 квітня написати про свої мрії і плани.

Продовжуйте створювати свою команду, працювати з групами, проводити семінари, курси, тренінги. Командна робота буде більш ефективною.

На цьому тижні добре більше приділяти час дружнім стосункам. Можливо, хтось із друзів підкине хорошу ідею або зробить цікаву ділову пропозицію.

Сприятливий час для початку нових проектів або бізнесу. Приводьте задумане в дію. Адже наступний тиждень буде набагато пасивніше цього.

Гарний тиждень для тих Близнюків, які займаються комерцією, освітою, торгівлею, IT і інформаційними напрямками, будь-якими новими технологіями. Це може бути будь-яке ноу-хау, просування самих креативних ідей.

Фінансово тиждень буде залежати від вашої активності, а до кінця тижня очікуйте прибуток.

А ще у вас можуть бути вдалі поїздки за кордон і дуже ефективна робота з іноземцями.

В особистих стосунках хороший спокійний період для сімейних Близнюків. Для одиноких Близнюків час для нових знайомств.

Раки

Ракам весь тиждень будуть супроводжувати успіх на роботі. Поспішайте скористатися шансом для кар’єрного зростання, успішної зміни роботи. Розширюйте свої повноваження, проводите публічні виступи. З наступного тижня будуть астрологічно вже зовсім інші можливості.

Положення Венери на цьому тижні робить вас особливо привабливими. Ви можете стати улюбленцем в своєму оточенні, а якщо Ви керівник вас чекає визнання і любов колективу.

Сприятливий період здійснювати великі покупки, наприклад нерухомості, земельних ділянок. Можливий переїзд в нове гарне житло.

Вдалий період для тих Раків, які займаються юридичними або економічними напрямами, питаннями нерухомості, будівництва, ремонтними роботами, великим бізнесом і у керівників всіх напрямків.

Вихідні дні варто провести активно, виїхати на природу, зайнятися спортом.

Леви

Для Левів тиждень може бути вельми соціально-активним, і вони не відчують ніяких обмежень. Хто не встиг з Левів з’їздити за кордон — поспішіть. Там можуть з’явитися нові друзі або зможете знайти свою любов. Також і бізнес з іноземними партнерами повинен бути досить перспективним і принести хороший дохід.

Леви, що працюють в міністерствах, системі освіти, туризмі, ЗМІ, в посольствах, в будь-яких державних і юридичних напрямках матимуть успіх.

Займайтеся саморозвитком, вивчайте мови, психологію. І для Левів, які працюють в сфері освіти саме час скласти плани на новий навчальний рік. Відкривайте свої школи, курси, проводьте тренінги.

Не забудьте написати плани в молодий місяць 12 квітня.

У любові прекрасний період для сімейних Левів. Влаштуйте романтичні вихідні для своєї половинки. Для одиноких Львів час для вдалих знайомств.

Діва

Для Дів цей час трансформації і повного перезавантаження, для позитивних змін в роботі і будь-якому виді діяльності. Не бійтеся щось змінювати і експериментувати. Адже це найскладніше для Дів.

Після 14 квітня добре поїхати за кордон. Можливі вирішення питань з отриманням громадянства або пропозицію працювати в іноземній компанії.

Добре йтимуть всі питання в юридичних та економічних напрямках, роботи ЗМІ та освіти, медицини.

Діви цього тижня будуть випромінювати свою особливу привабливість, що призведе до успіху у протилежної статі. І, звичайно, в любові особливий період: для самотніх Дів — можливість знайти свою любов, а для сімейних — прекрасний романтичний період, а також час для продовження роду.

Терези

У Терезів може бути зміна оточення і зміна місця проживання. Варто приділити особливу увагу складанню планів на молодий місяць 12 квітня. І не бійтеся змін.

Внесіть зміни в свій бізнес або додайте щось нове. Запросіть цікавих, вигідних для вас партнерів по бізнесу. В роботі також розгляньте нові можливості. Спробуйте розіслати резюме і пройти співбесіди. Це може дати відмінний результат.

Цей тиждень прекрасний для підписання дуже важливих документів і контрактів.

Зверніть увагу на ставлення до вас, так як цей тиждень може бути дзеркалом і ви побачите справжню картину того, як ви ставитеся до себе.

В особистих стосунках дуже хороший період, особливо для самотніх Терезів, які на цьому тижні можуть зустріти свою другу половинку. А сімейні Ваги можуть налагодити відносини і дуже романтично провести час.

Скорпіон

У Скорпіонів триває успіх в роботі і його може бути багато. Можуть з’явитися нові обов’язки. Успіх супроводжуватиме тих Скорпіонів, які займаються будівельним, харчовим, аграрним бізнесом, медициною, економічними та юридичними напрямами.

Можуть вирішитися питання з боргами і позиками, з кредитними зобов’язаннями.

У фінансовому плані тиждень може бути дуже вдалим.

Гарний час вводити нові звички в харчуванні і способі життя, організувати свій режим дня. Необхідно провести профілактику хронічних захворювань і це прекрасний період для одужання.

Вихідні можуть бути вельми романтичними, особливо для самотніх Скорпіонів. Сімейним також рекомендується провести час разом.

Стрілець

Для Стрільців це все ще досить спокійний період. Добре присвятити час собі, так як наступний тиждень буде дуже завантаженим. Тому постарайтеся відпочити.

Гарний час у Стрільців творчих професій. Навіть якщо в творчості ви зараз не особливо задіяні, ті роботи або праці, які ви створите на цьому тижні, в майбутньому можуть мати великий успіх. Тому пишіть, складайте, малюйте, знімайте своє відео і фото, робіть рекламу. Навіть якщо ви новачки або це ваше хобі.

12 квітня в молодий місяць складіть свої плани. І з наступного тижня можете сміливо їх впроваджувати.

Проведіть більше часу зі своїми коханими і рідними, з дітьми. Поїдьте з ними на природу за місто або за кордон в теплі краї.

Для одиноких Стрільців особливий період для пропозиції руки і серця.

Козеріг

На цьому тижні з’являться нові можливості для роботи. Може бути підвищення у тих Козерогів, які працюють в державних структурах або великих організаціях.

Гарний час для тих, хто працює в будівництві, медицині, в економічних, аграрних і банківських напрямках.

У фінансовій сфері можуть бути прекрасні доходи, підвищення заробітної плати, премії, бонуси, хороші грошові операції. Але на ризики йти не варто.

Особливо гарний час для покупки нерухомості або початку ремонту.

На цьому тижні може трапиться приємна подія в родині. До кінця тижня Венера принесе вам гарний настрій і впевненість в собі. Козероги будуть особливо привабливі, а це принесе успіх у протилежної статі. З 14 квітня і протягом місяця у вас найкращий час в цьому році для особистих відносин. Самотні Козероги можуть зустріти свою половинку, а сімейні насолоджуватися своїми відносинами в родині.

Водолій

Водоліям на цьому тижні доведеться багато вчитися, здобувати нові навички, підвищувати свою кваліфікацію. Цей період молодого місяця змусить вас повністю перезапустити свої можливості, знайти свої ресурси. Ви наважитеся робити те, що раніше не дозволяла ваша невпевненість в собі. Тому особлива удача буде у Водоліїв, що займаються IT-напрямками, торгівлею, пов’язаною з новими технологіями, або новою формою продажів, рекламою, ЗМІ, навчанням. Це один з кращих періодів року і вам варто поспішити. Працюйте з великими аудиторіями, займайтеся блогерством, фрілансерством.

Можуть статися хороші знайомства, вдалі рішення з будь-якими документами. Також покупки на цьому тижні можуть бути дуже вдалими.

Приємну звістка можуть принести родичі або сусіди.

Хороший період для особистих відносин, особливо у сімейних Водоліїв. У самотніх Водоліїв удача в любові.

Риби

У Риб цей тиждень прекрасний для фінансових можливостей. Успіх буде супроводжувати тим, хто займається фінансовою сферою, працює в банках або займається комерцією. Прикладайте зусилля в будь-якій діяльності і матеріальний успіх вам забезпечений. Але “під лежачий камінь вода не тече”, і тому у тих Риб, яким властиво лінуватися і нарікати на життя можуть бути серйозні фінансові проблеми. Вам потрібно прямо зараз не упустити цей момент, скласти чіткі плани і приступити до дій.

На цьому тижні починайте нові проекти або свій бізнес. Також добре гроші вкладати в нерухомість, харчові та аграрні напрямки.

Також це хороший період для творчих Риб, особливо дизайнерів і тих, хто заробляє голосом.

В особисто життя прекрасний період. До кінця тижня особливі дні для доленосного знайомства для самотніх Риб, а усемейних вельми романтичний час.