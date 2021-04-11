Новолуние и планы на будущее: гороскоп для всех знаков Зодиака на предстоящую неделю

Овны

Для Овнов эта неделя будет особой, ведь новолуние будет проходить в вашем знаке. Обязательно используйте 12 апреля для планирования, расслабьтесь утром и почувствуйте ваши желания, то каким видите свое будущее. А потом пропишите ваши планы на ближайшее время.

Благоприятный момент для тех Овнов, у которых день рождения будет на этой неделе. Новый год их жизни принесет много любви, романтики, могут быть свадьбы, а также будут притягиваться новые прекрасные возможности.

Овнам нужна полная трансформация деятельности. Пересмотрите свои возможности заработка и не расстраивайтесь, если придется отказаться от старого источника дохода.

Хорошее время для организации проектов или он-лайн проектов, проведения форумов, привлечения новых людей в вашу деятельность, рекламы своей продукции. Отличное время для Овнов-руководителей. Они смогут принять ряд правильных решений, особенно в начале недели.

Овнам не стоит на этой неделе совершать серьезные финансовые сделки, инвестиции, брать на себя любые финансовые обязательства. Конец недели может быть очень насыщенным информационно: можете использовать это время для получения важной информации, обучения, встреч и переговоров.

Важно помнить, что на протяжении всей недели может быть много внутреннего напряжения и агрессии. Не стоит подпитывать эти эмоции, иначе вы можете упустить хороший шанс.

В любви неделя будет прекрасной. У одиноких овнов могут быть судьбоносные знакомства, а у семейных — страсть.

Тельцы

Тельцам будет трудно сосредоточиться на чем-то одном. Не распыляйтесь, сохраняйте спокойствие. Лучше сосредоточиться на конкретных задачах. Особенно эмоционально сложным днем будет 14 апреля.

Продолжайте упорно работать над начатым. Хороший период для тех Тельцов, которые работают в госструктурах, а также в сфере финансов, строительства, в пищевых и аграрных направлениях, медицине, или заняты любым видом коммерции. Неделя может быть для вас прибыльной.

У Тельцов-руководителей стабильное прочное положение, возможно повышение или расширение полномочий.

На этой неделе у Тельцов могут быть поездки за рубеж или успешное оформление документов на эмиграцию.

Очень хорошее время для творчества и духовного развития, практик и ретритов.

С 14 апреля Венера войдет в знак Тельца, и вы ощутите прилив сил, энергию. Женщины почувствуют свою привлекательность, будет желание особо уделить время своей внешности, но стоит отказаться от серьезных косметологических процедур.

В личных отношениях к концу недели у Тельцов могут разгореться настоящие страсти.

Близнецы

Для Близнецов неделя может быть очень яркой. Проявляйте себя смело, креативно. Занимайтесь рекламой своей деятельности или саморекламой. Не забудьте на новолуние 12 апреля написать о своих мечтах и планах.

Продолжайте создавать свою команду, работать с группами, проводить семинары, курсы, тренинги. Командная работа будет более эффективной.

На этой неделе хорошо больше уделять время дружеским отношениям. Возможно, кто-то из друзей подбросит хорошую идею или сделает интересное деловое предложение.

Благоприятное время для начала новых проектов или бизнеса. Приводите задуманной в действие. Ведь следующая неделя будет намного пассивнее этой.

Хорошая неделя для тех Близнецов, которые занимаются коммерцией, образованием, торговлей, IT и информационными направлениями, любыми новыми технологиями. Это может быть любое ноу-хау, продвижение самых креативных идей.

Финансово неделя будет зависеть от вашей активности, а к концу недели ожидайте прибыль.

А еще у вас могут быть удачные поездки за рубеж и очень эффективная работа с иностранцами.

В личных отношениях хороший спокойный период для семейных Близнецов. Для одиноких Близнецов время для новых знакомств.

Раки

Ракам всю неделю будут сопутствовать успех на работе. Спешите воспользоваться шансом для карьерного роста, удачной смены работы. Расширяйте свои полномочия, проводите публичные выступления. Со следующей недели будут астрологически уже совсем другие возможности.

Положение Венеры на этой неделе делает вас особенно обаятельными. Вы можете стать любимцем в своем окружении, а если Вы руководитель вас ждет признание и любовь коллектива.

Благоприятный период совершать крупные покупки, например недвижимости, земельных участков. Возможен переезд в новое хорошее жилье.

Удачный период для тех Раков, которые занимаются юридическими или экономическими направлениями, вопросами недвижимости, строительства, ремонтными работами, большим бизнесом и у руководителей всех направлений.

Выходные дни стоит провести активно, выехать на природу, заняться спортом.

Львы

Для Львов неделя может быть весьма социально-активной, и они не почувствуют никаких ограничений. Кто не успел из Львов съездить зарубеж — поспешите. Там могут появиться новые друзья или сможете найти свою любовь. Также и бизнес с иностранными партнерами должен быть весьма перспективным и принести хороший доход.

Львы, работающие в министерствах, системе образования, туризме, СМИ, в посольствах, в любых государственных и юридических направлениях будут иметь успех.

Занимайтесь саморазвитием, изучайте языки, психологию. И для Львов, работающих в сфере образования самое время составить планы на новый учебный год. Открывайте свои школы, курсы, проводите тренинги.

Не забудьте написать планы в новолуние 12 апреля.

В любви прекрасный период для семейных Львов. Устройте романтические выходные для своей половинки. Для одиноких Львов время для удачных знакомств.

Дева

Для Дев это время трансформации и полной перезагрузки, для положительных изменений в работе и любом виде деятельности. Не бойтесь что-то менять и экспериментировать. Ведь это самое сложное для Дев.

После 14 апреля хорошо поехать за рубеж. Возможны решения вопросов с получением гражданства или предложение работать в иностранной компании.

Хорошо будут идти все вопросы в юридических и экономических направлениях, работы СМИ и образования, медицины.

Девы на этой неделе будут излучать свою особую привлекательность, что приведет к успеху у противоположного пола. И, конечно, в любви особый период: для одиноких Дев — возможность найти свою любовь, а для семейных — прекрасный романтический период, а также время для продолжения рода.

Весы

У Весов может быть смена окружения и смена места проживания. Стоит уделить особое внимание составлению планов на новолуние 12 апреля. И не бойтесь перемен.

Внесите изменения в свой бизнес или добавьте что-то новое. Пригласите интересных, выгодных для вас партнеров по бизнесу. В работе также рассмотрите новые возможности. Попробуйте разослать резюме и пройти собеседования. Это может дать отличный результат.

Эта неделя прекрасна для подписания очень важных документов и контрактов.

Обратите внимание на отношение к вам, так как эта неделя может быть зеркалом и вы увидите истинную картину того, как вы относитесь к себе.

В личных отношениях очень хороший период, особенно для одиноких Весов, которые на этой неделе могут встретить свою вторую половинку. А семейные Весы могут наладить отношения и очень романтично провести время.

Скорпион

У Скорпионов продолжается успех в работе и ее может быть много. Могут появиться новые обязанности. Удача будет сопутствовать тем Скорпионам, которые занимаются строительным, пищевым, аграрным бизнесом, медициной, экономическими и юридическими направлениями.

Могут разрешиться вопросы с долгами и ссудами, с кредитными обязательствами.

В финансовом плане неделя может быть очень удачной.

Хорошее время вводить новые привычки в питании и образе жизни, организовать свой режим дня. Необходимо провести профилактику хронических заболеваний и это прекрасный период для выздоровления.

Выходные могут быть весьма романтическими, особенно для одиноких Скорпионов. Семейным также рекомендуется провести время вместе.

Стрелец

Для Стрельцов это все еще весьма спокойный период. Хорошо посвятить время себе, так как следующая неделя будет очень загруженной. Поэтому постарайтесь отдохнуть.

Хорошее время у Стрельцов творческих профессий. Даже если в творчестве вы сейчас не особо задействованы, те работы или труды, которые вы создадите на этой неделе, в будущем могут иметь большой успех. Поэтому пишите, сочиняйте, рисуйте, снимайте свое видео и фото, делайте рекламу. Даже если вы новички или это ваше хобби.

12 апреля в новолуние составьте свои планы. И со следующей недели можете смело их внедрять.

Проведите больше времени со своими любимыми и родными, с детьми. Съездите с ними на природу за город или за рубеж в теплые края.

Для одиноких Стрельцов особый период для предложения руки и сердца.

Козерог

На этой неделе появятся новые возможности для работы. Может быть повышение у тех Козерогов, которые работают в государственных структурах или больших организациях.

Хорошее время для тех, кто работает в строительстве, медицине, в экономических, аграрных и банковских направлениях.

В финансовой сфере могут быть прекрасные доходы, повышение заработной платы, премии, бонусы, хорошие денежные сделки. Но на риски идти не стоит.

Особенно хорошее время для покупки недвижимости или начала ремонта.

На этой неделе может случится приятное событие в семье. К концу недели Венера принесет вам хорошее настроение и уверенность в себе. Козероги будут особенно привлекательны, а это принесет успех у противоположного пола. С 14 апреля и на протяжении месяца у вас самое лучшее время в этом году для личных отношений. Одинокие Козероги могут встретить свою половинку, а семейные наслаждаться своими отношениями в семье.

Водолей

Водолеям на этой неделе придется много учиться, приобретать новые навыки, повышать свою квалификацию. Этот период новолуния заставит вас полностью перезапустить свои возможности, найти свои ресурсы. Вы осмелитесь делать то, что раньше не позволяла ваша неуверенность в себе. Поэтому особая удача будет у Водолеев, занимающихся IT-направлениями, торговлей, связанной с новыми технологиями, или новой формой продаж, рекламой, СМИ, обучением. Это один из лучших периодов года и вам стоит поспешить. Работайте с большими аудиториями, занимайтесь блогерством, фрилансерством.

Могут произойти хорошие знакомства, удачные решения с любыми документами. Также покупки на этой неделе могут быть очень удачными.

Приятное известие могут принести родственники или соседи.

Хороший период для личных отношений, особенно у семейных Водолеев. У одиноких Водолеев удача в любви.

Рыбы

У Рыб эта неделя прекрасна для финансовых возможностей. Успех будет сопутствовать тем, кто занимается финансовой сферой, работает в банках или занимается коммерцией. Прилагайте усилия в любой деятельности и материальный успех вам обеспечен. Но “под лежачий камень вода не течет”, и поэтому у тех Рыб, которым свойственно лениться и сетовать на жизнь могут быть серьезные финансовые проблемы. Вам нужно прямо сейчас не упустить этот момент, составить четкие планы и приступить к действиям.

На этой неделе начинайте новые проекты или свой бизнес. Также хорошо деньги вкладывать в недвижимость, пищевые и аграрные направления.

Также это хороший период для творческих Рыб, особенно дизайнеров и тех, кто зарабатывает голосом.

В лично жизни прекрасный период. К концу недели особые дни для судьбоносного знакомства для одиноких Рыб, а усемейных весьма романтическое время.