Молодика, котрий порізав ветерана АТО у Рівному, засудили
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 березня. УНН. 19-річному Андрію Червуку, який у Рівному бив ножем учасника АТО Леоніда Савчука та його товариша Олександра Корольчука, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Підозрюваного арештували до травня, передає кореспондент УНН.
“Прокурор наполіг на обранні для підозрюваного запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави. І суд підтримав таку позицію”, — зазначила прес-секретар прокуратури Рівненської області Людмила Суржук.
Як повідомляв УНН, у неділю після різанини на вул.Вербовій у Рівному двох чоловіків госпіталізували з численними пораненнями. На ветерана АТО та його товариша напали п’ятеро молодиків. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.1 с.121 Кримінального кодексу України.