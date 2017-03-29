Молодика, котрий порізав ветерана АТО у Рівному, засудили

“Прокурор наполіг на обранні для підозрюваного запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави. І суд підтримав таку позицію”, — зазначила прес-секретар прокуратури Рівненської області Людмила Суржук.

Як повідомляв УНН, у неділю після різанини на вул.Вербовій у Рівному двох чоловіків госпіталізували з численними пораненнями. На ветерана АТО та його товариша напали п’ятеро молодиків. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.1 с.121 Кримінального кодексу України.