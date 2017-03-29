Парня который порезал ветерана АТО в Ровно осудили

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 55943 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124450 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183667 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126920 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118886 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103948 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Парня который порезал ветерана АТО в Ровно осудили

Парня который порезал ветерана АТО в Ровно осудили

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 29 марта. УНН. 19-летнему Андрею Червуку, который в Ровно бил ножом участника АТО Леонида Савчука и его товарищу Александру Корольчуку, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Подозреваемого арестовали до мая, передает корреспондент УНН.

"Прокурор настоял на избрании для подозреваемого меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. И суд поддержал такую ​​позицию ", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.

Как сообщал УНН, в воскресенье после резни на ул.Вербовая в Ровно двух мужчин госпитализировали с многочисленными ранениями. На ветерана АТО и его товарища напали пятеро парней. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений полицейские начали досудебное расследование по ч.1 с.121 Уголовного кодекса Украины.

 

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