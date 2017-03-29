Парня который порезал ветерана АТО в Ровно осудили
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 марта. УНН. 19-летнему Андрею Червуку, который в Ровно бил ножом участника АТО Леонида Савчука и его товарищу Александру Корольчуку, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Подозреваемого арестовали до мая, передает корреспондент УНН.
"Прокурор настоял на избрании для подозреваемого меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. И суд поддержал такую позицию ", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.
Как сообщал УНН, в воскресенье после резни на ул.Вербовая в Ровно двух мужчин госпитализировали с многочисленными ранениями. На ветерана АТО и его товарища напали пятеро парней. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений полицейские начали досудебное расследование по ч.1 с.121 Уголовного кодекса Украины.