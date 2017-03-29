Парня который порезал ветерана АТО в Ровно осудили

"Прокурор настоял на избрании для подозреваемого меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. И суд поддержал такую ​​позицию ", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.

Как сообщал УНН, в воскресенье после резни на ул.Вербовая в Ровно двух мужчин госпитализировали с многочисленными ранениями. На ветерана АТО и его товарища напали пятеро парней. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений полицейские начали досудебное расследование по ч.1 с.121 Уголовного кодекса Украины.