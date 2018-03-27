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Молодь в ОРДЛО масово ухиляється від служби в лавах бойовиків - розвідка

Молодь в ОРДЛО масово ухиляється від служби в лавах бойовиків - розвідка

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Молодь призовного віку на окупованих територіях Донбасу продовжує ухилятись від служби в лавах російсько-окупаційних військ. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Молодь призовного віку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжують масово ухилятись від так званої служби у з'єднаннях та частинах російсько-окупаційних військ. У зв’язку з цим так звані військові комісаріати псевдореспублік активізували проведення заходу щодо розшуку та посилення контролю виїзду призовників за межі населених пунктів, у яких вони проживають", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, за даними розвідки, на окупованій частині Донбасу активізувалась діяльність ФСБ РФ.

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