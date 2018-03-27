Молодежь в ОРДЛО массово уклоняется от службы в рядах боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Молодежь призывного возраста на оккупированных территориях Донбасса продолжает уклоняться от службы в рядах российско-оккупационных войск. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Молодежь призывного возраста на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают массово уклоняться от так называемой службы в соединениях и частях российско-оккупационных войск. В связи с этим так называемые военные комиссариаты псевдореспублик активизировали проведение мероприятий по розыску и усилению контроля выезда призывников за пределы населенных пунктов, в которых они проживают", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, по данным разведки, на оккупированной части Донбасса активизировалась деятельность ФСБ РФ.