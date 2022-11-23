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Молдова отримає фінансову підтримку від західних партнерів на мільйони євро - ЗМІ

Молдова отримає фінансову підтримку від західних партнерів на мільйони євро - ЗМІ

Київ • УНН

 • 505013 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У понеділок, 21 листопада, у Парижі відбулася конференція донорів для Молдови. Її учасники, зокрема Німеччина, Великобританія, США, Японія, а також представники 15 міжнародних організацій погодили виділення фінансової допомоги Молдові на мільйони євро. Про це пише УНН, посилаючись на Deutche Welle.

Деталі

На думку країн-учасниць конференції, Кишинів є партнером Заходу на тлі війни в Україні, тому для Європейського Союзу важлива її стабільність. Подібний захід відбувся втретє, пише DW. На двох попередніх конференціях, що пройшли у Берліні та Бухаресті обговорювали виділення матеріальної допомоги та надання Молдові кредитів на загальну суму більш ніж мільярд євро.

Так, 21 листопада міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала виділення країні 32,2 мільйона євро допомоги. Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон, оголосив про надання Кишиневу 100 мільйонів євро та зазначив, що "допомагати Молдові означає робити зусилля щодо протидії війні".

Зазначається, що Молдова має велике значення для безпеки країн сходу ЄС, оскільки у перші місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну багато спостерігачів висловлювали занепокоєння, що російська армія може просунутися до Молдови і навіть отримати військову підтримку з Придністров'я. Водночас вплив війни в Україні на Молдову відбувається не лише у сфері енергетики та безпеки. Після 24 лютого країна прийняла близько півмільйона біженців, 80 000 з яких досі перебувають там.

Представник Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Молдові Фелікс Хетт зауважив, що міжнародне співтовариство не може відмовити Молдові у підтримці, оскільки "країна проявила велику солідарність і заслуговує на нашу допомогу". Своєю чергою Селін Байю з паризького Центру досліджень Східної Європи (CREE) додав, що підтримка Кишинева з боку ЄС зумовлена політичними причинами. Республіка Молдова входить до групи так званого "Східного партнерства", що складається із шести країн, зокрема України та Грузії. ЄС проводить щодо країн із цієї групи особливу політику сусідства, щоб політично та економічно наблизити до себе ці держави.

Цитата

"З червня ця країна (Молдова, – ред.), як і Україна, є офіційним кандидатом на вступ до ЄС. Це величезний крок, який ЄС має підтримати діями, навіть якщо процес набуття членства може зайняти тривалий час. Таким чином, ми покажемо росії, що вона не може робити, що хоче, безпосередньо по сусідству з нами", - сказав Байю.

Нагадаємо

Президент Молдови Мая Санду заявила, що вразливість Молдови може послабити стійкість України, а також стабільність на решті європейського континенту.

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