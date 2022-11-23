Молдова получит финансовую поддержку от западных партнеров на миллионы евро - СМИ

Детали

По мнению стран-участниц конференции, Кишинев является партнером Запада на фоне войны в Украине, поэтому для Европейского Союза важна ее стабильность. Подобное мероприятие состоялось в третий раз, пишет DW. На двух предыдущих конференциях, прошедших в Берлине и Бухаресте, обсуждали выделение материальной помощи и предоставление Молдове кредитов на общую сумму более миллиарда евро.

21 ноября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала выделение стране 32,2 миллиона евро помощи. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о предоставлении Кишиневу 100 миллионов евро и отметил, что "помогать Молдове означает делать усилия по противодействию войне".

Отмечается, что Молдова имеет большое значение для безопасности стран востока ЕС, поскольку в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину многие наблюдатели выражали обеспокоенность, что российская армия может продвинуться в Молдову и даже получить военную поддержку из Приднестровья. В то же время влияние войны в Украине на Молдову происходит не только в сфере энергетики и безопасности. После 24 февраля страна приняла около полумиллиона беженцев, 80 000 из которых до сих пор находятся там.

Представитель Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Молдове Феликс Хетт отметил, что международное сообщество не может отказать Молдове в поддержке, поскольку "страна проявила большую солидарность и заслуживает нашей помощи". В свою очередь Селин Байю из парижского Центра исследований Восточной Европы (CREE) добавил, что поддержка Кишинева со стороны ЕС обусловлена ​​политическими причинами. Республика Молдова входит в группу так называемого "Восточного партнерства", состоящего из шести стран, включая Украину и Грузию. ЕС проводит в отношении стран этой группы особую политику соседства, чтобы политически и экономически приблизить к себе эти государства.

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"С июня эта страна (Молдова, – ред.), как и Украина, является официальным кандидатом на вступление в ЕС. Это огромный шаг, который ЕС должен поддержать действиями, даже если процесс обретения членства может занять длительное время. Таким образом, мы покажем россии, что она не может делать, что хочет, напрямую по соседству с нами", - сказал Байю.

Напомним

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что уязвимость Молдовы может ослабить устойчивость Украины, а также стабильность на остальном европейском континенте.