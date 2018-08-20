Молдова не має наміру продовжувати контракт з "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Влада Молдови не планує підписувати новий контракт з російським "Газпромом" на постачання газу. Про це повідомив молдавський міністр економіки та інфраструктури Кирило Габуріч. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Цього місяця Молдова має намір почати будівництво газопроводу, що з’єднає її газотранспортну систему з румунською. Проект мають завершити протягом 10 місяців. Тоді з’явиться можливість імпортування альтернативного російському блакитного палива.
Завдяки цьому Молдова зможе купувати газ за конкурентоспроможними цінами. Нині країна імпортує з Росії сировину на підставі договору, підписаного 10 років тому. Ціни на газпромівський газ змінюються залежно від ціни на нафту на світових ринках.
Нагадаємо, арешт активів російського “Газпрому” у Великій Британії у рамках суперечки з українським “Нафтогазом” обмежує російський концерн у залученні кредитів в іноземних банків.