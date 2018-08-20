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Молдова не намерена продлевать контракт с "Газпромом"

Киев • УНН

 • 9535 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Власти Молдовы не планируют подписывать новый контракт с российским "Газпромом" на поставку газа. Об этом сообщил молдавский министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Молдова не намерена продлевать контракт с "Газпромом"

В этом месяце Молдова намерена начать строительство газопровода, который соединит ее газотранспортную систему с румынской. Проект должны завершить в течение 10 месяцев. Тогда появится возможность импортирования альтернативного российскому голубого топлива.

Благодаря этому Молдова сможет покупать газ по конкурентоспособным ценам. Сейчас страна импортирует из России сырье на основании договора, подписанного 10 лет назад. Цены на газпромовский газ изменяются в зависимости от цены на нефть на мировых рынках.

Напомним, арест активов российского "Газпрома" в Великобритании в рамках спора с украинским "Нафтогазом" ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков.

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