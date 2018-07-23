Молдова істотно наростила експорт алкогольної продукції в ЄС

Повідомляється, що основним покупцем молдавських вин і коньяків серед країн ЄС була Румунія, яка збільшила їх закупівлі на 53,4% - з 2,83 млн дол. в I кварталі 2017 року до 4,34 млн дол. в I кварталі 2018 року.

Постачання молдавських алкогольних напоїв в Чехію також зросло - в 1,5 рази - з 1,96 млн дол. до 2,94 млн дол.

Також Молдова наростила експорт алкогольних напоїв в Німеччину - в 2,2 рази, до Словаччини - на 30%, до Великої Британії - на 14,3%. Експорт молдавських вин і коньяків в Латвію виріс майже в 1,7 рази.

Відзначимо, що Україна також активно нарощує експорт вин в Європу.

Зокрема, протягом перших п'яти місяців цього року Україна поставила на експорт 145 тис. дал. вина, що на 37% більше, ніж в січні-травні 2017 року.

Також, за підсумками 2017 року, вдвічі зросли обсяги експорту українського вина в країни ЄС.

Що стосується горілки, то і цей напій успішно експортується українськими виробниками. За кордон продається в два рази більше, ніж імпортується в країну.

В цілому експерти відзначають, що українська горілка вважається однією з кращих в світі.

"Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо мова йде про горілку, то українська продукція займає високі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д. в цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку", - розповів УНН маркетинг-директор Beverage Trading Company Олексій Безуглий.