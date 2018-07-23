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Молдова существенно нарастила экспорт алкогольной продукции в ЕС

Молдова существенно нарастила экспорт алкогольной продукции в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9807 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Экспорт молдавской алкогольной продукции в страны ЕС в I квартале 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, вырос на 25,5%, составив 16,55 млн долл., передает УНН со ссылкой на местное издание infomarket.md

Сообщается, что основным покупателем молдавских вин и коньяков среди стран ЕС была Румыния, которая увеличила их закупки на 53,4% — с 2,83 млн долл. в I квартале 2017 года до 4,34 млн долл. в I квартале 2018 года.

Поставки молдавских алкогольных напитков в Чехию также выросли — в 1,5 раза — с 1,96 млн долл. до 2,94 млн долл.

Также Молдова нарастила экспорт алкогольных напитков в Германию — в 2,2 раза, в Словакию — на 30%, в Великобританию — на 14,3%. Экспорт молдавских вин и коньяков в Латвию вырос почти в 1,7 раза.

Отметим, что Украина также активно наращивает экспорт вин в Европу.

В частности, в течение первых пяти месяцев этого года Украина поставила на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае 2017 года.

Также, по итогам 2017 года, вдвое выросли объемы экспорта украинского вина в страны ЕС.

Что касается водки, то и этот напиток успешно экспортируется украинскими производителями. За границу продается в два раза больше, чем импортируется в страну.

В целом эксперты подчеркивают, что украинская водка считается одной из лучших в мире.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д. в целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, — рассказал УНН маркетинг-директор Beverage Trading Company Алексей Безуглый.

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