Мокрий сніг і ожеледицю прогнозують українцям на Старий Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Старий Новий рік в Україні прогнозують збільшення опадів, очікується мокрий сніг та ожеледиця. Температура коливатиметься в межах від 1 до 8 градусів морозу, в деяких областях сьогодні вночі стовпчик термометра може показувати до 15 градусів морозу. Про це у коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
"Погода (до кінця тижня - ред.) буде відносно спокійна. Але все одно в більшості областей очікується невеликий сніг. Завтра на сході, у Дніпропетровській, Запорізькій областях – мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. В суботу (14 січня - ред.) буде дещо більше снігу. У більшості областей випадатиме помірний мокрий сніг, місцями можливі сильні опади, ожеледь і також налипання мокрого снігу", - повідомила Л.Савченко.
Також вона додала, що температура повітря переважно становитиме вночі від 2 до 8 градусів морозу. Найближчої ночі на півдні та сході – до 8-15 градусів морозу, а денна температура - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
"У столиці також часом випадатиме невеликий сніг. Більше його буде 14 числа. Це буде мокрий сніг, помірний, можливо, по області - навіть місцями сильний. Температура повітря також буде вночі в межах від 4 до 6 градусів морозу, а вдень - 0-3 морозу. 14 числа буде опадів більше. Це буде змішана фаза – це мокрий сніг, вдень особливо. Ожеледь, може бути налипання мокрого снігу", - наголосила Л.Савченко.
Вона зазначила також, що сильних морозів найближчим часом не буде.
Нагадаємо, за добу в Києві через ожеледицю травмовано 13 осіб.