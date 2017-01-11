Мокрый снег и гололед прогнозируют украинцам на Старый Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На Старый Новый год в Украине прогнозируют увеличение осадков, ожидается мокрый снег и гололедица. Температура будет колебаться в пределах от 1 до 8 градусов мороза, в некоторых областях сегодня ночью столбик термометра может показывать до 15 градусов мороза. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"Погода (до конца недели - ред.) будет относительно спокойная. Но все равно в большинстве областей ожидается небольшой снег. Завтра на востоке, в Днепропетровской, Запорожской областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега. В субботу (14 января - ред.) будет немного больше снега. В большинстве областей будет выпадать умеренный мокрый снег, местами возможны сильные осадки, гололед и также налипание мокрого снега", - сообщила Л.Савченко.
Также она добавила, что температура воздуха преимущественно составит ночью от 2 до 8 градусов мороза. Ближайшей ночью на юге и востоке - до 8-15 градусов мороза, а дневная температура - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
"В столице также будет выпадать небольшой снег. Больше его будет 14 числа. Это будет мокрый снег, умеренный, возможно, по области - местами сильный. Температура воздуха также будет ночью в пределах от 4 до 6 градусов мороза, а днем - 0- 3 мороза. 14 числа будет осадков больше. это будет смешанная фаза - это мокрый снег, днем особенно. Гололед, может быть налипание мокрого снега", - подчеркнула Л.Савченко.
Она отметила также, что сильных морозов в ближайшее время не будет.