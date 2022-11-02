Могилізація закінчилась? Могилізація триває: у рф продовжують роздавати повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У росії, попри заяви влади про завершення мобілізації, яку прозвали могилізацією, продовжують вручати повістки, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
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За словами мешканця Уфи, сьогодні йому видали повістку та запросили на мобілізацію 17 листопада.
Повістку чоловіку вручили у військкоматі, куди його запросили по телефону.
"Хлопець подумав: міністр оборони оголосив про виконання мобілізаційного завдання, тож боятися нема чого і можна сходити у військкомат. Однак насправді все сталося трохи інакше.
У військовому комісаріаті чоловікові видали повістку на 17 листопада. Сказали: "Прийдете і все дізнаєтеся". У документі зазначено, що військовозобов'язаний має з'явитися до військкомату для "відбору на заклик щодо мобілізації", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
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міністр оборони росії сергій шойгу доповів російському диктатору володимиру путіну про завершення "часткової мобілізації".