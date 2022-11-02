Могилізація закінчилась? Могилізація триває: у рф продовжують роздавати повістки

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За словами мешканця Уфи, сьогодні йому видали повістку та запросили на мобілізацію 17 листопада.

Повістку чоловіку вручили у військкоматі, куди його запросили по телефону.

"Хлопець подумав: міністр оборони оголосив про виконання мобілізаційного завдання, тож боятися нема чого і можна сходити у військкомат. Однак насправді все сталося трохи інакше.

У військовому комісаріаті чоловікові видали повістку на 17 листопада. Сказали: "Прийдете і все дізнаєтеся". У документі зазначено, що військовозобов'язаний має з'явитися до військкомату для "відбору на заклик щодо мобілізації", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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