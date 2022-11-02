Могилизация закончилась? Могилизация продолжается: в россии продолжают раздавать повестки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В россии, несмотря на заявления властей о завершении мобилизации, прозванной могилизацией, продолжают вручать повестки, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
По словам жителя Уфы, сегодня ему выдали повестку и пригласили на мобилизацию 17 ноября. Повестку мужчине вручили в военкомате, куда его пригласили по телефону.
"Парень подумал: министр обороны объявил о выполнении мобилизационного задания, так что бояться нечего и можно сходить в военкомат. Однако на самом деле все произошло немного иначе.
В военном комиссариате мужчине выдали повестку на 17 ноября. Сказали: "Придете и все узнаете". В документе указано, что военнообязанный должен явиться в военкомат для "отбора по призыву по мобилизации", - говорится в сообщении Telegram-канала.
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министр обороны россии сергей шойгу доложил российскому диктатору владимиру путину о завершении "долевой мобилизации".