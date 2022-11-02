Могилизация закончилась? Могилизация продолжается: в россии продолжают раздавать повестки

Детали

По словам жителя Уфы, сегодня ему выдали повестку и пригласили на мобилизацию 17 ноября. Повестку мужчине вручили в военкомате, куда его пригласили по телефону.

"Парень подумал: министр обороны объявил о выполнении мобилизационного задания, так что бояться нечего и можно сходить в военкомат. Однако на самом деле все произошло немного иначе.

В военном комиссариате мужчине выдали повестку на 17 ноября. Сказали: "Придете и все узнаете". В документе указано, что военнообязанный должен явиться в военкомат для "отбора по призыву по мобилизации", - говорится в сообщении Telegram-канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская разведка: мобилизованным россиянам выдали почти непригодные автоматы

Ранее

министр обороны россии сергей шойгу доложил российскому диктатору владимиру путину о завершении "долевой мобилизации".