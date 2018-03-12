Могеріні: у ЄС немає втоми від України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Європейського Союзу немає втоми від України. Про це сьогодні сказала верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає кореспондент УНН.
“Немає жодної втоми від України з боку ЄС... Немає втоми, тому що ми маємо бажання, бачимо результати”, — сказала Ф.Могеріні.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко і Ф.Могеріні детально обговорили розгортання миротворчої місії на Донбасі.