Могерини: у ЕС нет усталости от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. У Европейского Союза нет усталости от Украины. Об этом сегодня сказала верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Нет никакой усталости от Украины со стороны ЕС... Нет усталости, потому что у нас есть желание, мы видим результаты", - сказала Ф.Могерини.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и Ф.Могерини подробно обсудили развертывание миротворческой миссии на Донбассе.