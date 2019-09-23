Могеріні та лідери держав Західних Балкан підтримали членство в ЄС Албанії і Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні та представники Західних Балкан підтримали переговори про членство в Європейському Союзі Албанії і Північної Македонії. Такого висновку дійшли лідери держав в ході ділового обіду. Про це передає УНН із посиланням на European Union.
“З огляду на чітку перспективу членства в ЄС, яку мають Західні Балкани, високий представник ЄС та представники цього регіону переглянули суттєвий досягнутий прогрес та завдання, що стоять попереду. Вони висловили підтримку початку переговорів щодо входження з Північною Македонією і Албанією, підкреслюючи, що це рішення є критично важливим не лише для згаданих країн, але й для усього регіону, а також для ЄС”, — йдеться у повідомленні.
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Учасники зустрічі підтримали продовження консультацій в межах діалогу між Сербією і Косово з метою швидкого укладення зобов’язуючого правового документу з повної нормалізації відносин.
Високий представник ЄС та лідери балканських держав висловили солідарність з Албанією у зв’язку із потужним руйнівним землетрусом, який вразив цю країну протягом вихідних днів.