Могерини и лидеры государств Западных Балкан поддержали членство в ЕС Албании и Северной Македонии

"Учитывая четкую перспективу членства в ЕС, которую имеют Западные Балканы, высокий представитель ЕС и представители этого региона пересмотрели существенный достигнутый прогресс и задачи, стоящие впереди. Они выразили поддержку началу переговоров о вхождении с Северной Македонией и Албанией, подчеркивая, что это решение является критически важным не только для упомянутых стран, но и для всего региона, а также для ЕС", - говорится в сообщении.

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Участники встречи поддержали продолжение консультаций в рамках диалога между Сербией и Косово с целью скорейшего заключения обязывающего правового документа относительно полной нормализации отношений.

Высокий представитель ЕС и лидеры балканских государств выразили солидарность с Албанией в связи с мощным разрушительным землетрясением, поразивший эту страну в течение выходных дней.