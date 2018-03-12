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Могеріні пообіцяла розглянути можливість направлення на Донбас другої місії послів ЄС

Київ • УНН

 • 8162 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні пообіцяла розглянути можливість повторного направлення на Донбас місії послів політико-безпекового комітету ЄС. Про це вона сьогодні сказала на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає кореспондент УНН.

“Я з радістю розгляну можливість повторного візиту в Україну”, — сказала Ф.Могеріні.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко звернувся з пропозицією до верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів політико-безпекового комітету ЄС для того, щоб побачити, як Росія виконує взяті на себе зобов’язання за мінськими угодами.

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