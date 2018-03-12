Могерини пообещала рассмотреть возможность направления на Донбасс второй миссии послов ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини пообещала рассмотреть возможность повторного направления на Донбасс миссии послов политики и безопасности ЕС. Об этом она сказала на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я с радостью рассмотрю возможность повторного визита в Украину", - сказала Ф.Могерини.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко обратился с предложением к верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерике Могерини отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов политики и безопасности ЕС для того, чтобы увидеть, как Россия выполняет взятые на себя обязательства по минским соглашениям.