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Модріча вдруге визнали кращим футболістом року в світі за версію порталу "Goal"

Модріча вдруге визнали кращим футболістом року в світі за версію порталу "Goal"

Київ • УНН

 • 8630 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Лідер збірної Хорватії та мадридського “Реалу” Лука Модріч отримав визнання від “Goal”, отримавши нагороду найкращому футболістові року, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.

Лука Модріч виграв нагороду “Goal 50” в 2018 році, перервавши тривалу з 2011-го гегемонію Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

До них в 2010 році нагороду виграв лідер “Інтера” і збірної Нідерландів Уеслі Снейдер.

Роналду, який був найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, міг в третій рік поспіль виграти “Goal 50”, однак задовольнявся в цей раз другим місцем.

Третій ступінь п’єдесталу дістався сенсаційному новачкові “Ліверпуля”, єгиптянинові Мохамеду Салаху. У своєму дебютному сезоні на “Енфілді” він забив 44 голи у всіх турнірах і побив рекорд за кількістю голів в Прем’єр-лізі за один сезон (32).

Кіліан Мбаппе, який виграв всі можливі внутрішні трофеї з “ПСЖ” і привів Францію до перемоги на чемпіонаті світу, посів четверте місце.

Модріч зміг перемогти завдяки прекрасному сезону, протягом якого він виграв Лігу чемпіонів з “Реалом” і дійшов до фіналу чемпіонату світу з Хорватією.

Сам Мессі став п’ятим завдяки подвигам в “Барселоні”, яку привів до домашнього дублю. У 36 матчах Ла Ліги аргентинець відзначився 34 рази і виграв європейську “Золоту бутсу”.

Довідка: “Goal 50” — це щорічна нагорода, яка визначає 50 кращих футболістів світу за попередні 12 місяців. Головні редактори та кореспонденти з 42 редакцій “Goal” по всьому світу віддають свої голоси за гравців, які оцінюються по стабільності гри, виступів у великих матчах, футбольній спадщині і успіху їх клубних та національних командах.

Нагадаємо, що ФІФА також визнало Модріча кращим у 2018-му.

Українські Національні Новини

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