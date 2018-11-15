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Модрича второй раз признали лучшим футболистом года в мире по версии портала "Goal"

Модрича второй раз признали лучшим футболистом года в мире по версии портала "Goal"

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лидер сборной Хорватии и мадридского “Реала” Лука Модрич получил признание от “Goal”, получив награду лучшему футболисту года, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Лука Модрич выиграл награду “Goal 50” в 2018 году, прервав длительную с 2011-го гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

До них в 2010 году награду выиграл лидер “Интера” и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер.

Роналду, который был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, мог в третий год подряд выиграть “Goal 50”, однако довольствовался в этот раз вторым местом.

К третьей ступени пьедестала добрался сенсационный новичок “Ливерпуля”, египтянин Мохаммед Салах. В своем дебютном сезоне на “Энфилде” он забил 44 гола во всех турнирах и побил рекорд по количеству голов в Премьер-лиге за один сезон (32).

Килиан Мбаппе, который выиграл все возможные внутренние трофеи с “ПСЖ” и привел Францию ​​к победе на чемпионате мира, занял четвертое место.

Модрич смог победить благодаря прекрасному сезону, в течение которого он выиграл Лигу чемпионов с “Реалом” и дошел до финала чемпионата мира с Хорватией.

Сам Месси стал пятым благодаря подвигам в “Барселоне”, которую привел к домашнему дублю. В 36 матчах Ла Лиги аргентинец отличился 34 раза и выиграл европейскую “Золотую бутсу”.

Справка: “Goal 50” — это ежегодная награда, которая определяет 50 лучших футболистов мира за предыдущие 12 месяцев. Главные редакторы и корреспонденты из 42 редакций “Goal” по всему миру отдают свои голоса за игроков, которые оцениваются по стабильности игры, выступлений в больших матчах, футбольному наследию и успеху их клубных и национальных командах.

Напомним, что ФИФА также признало Модрича лучшим в 2018-м.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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