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Модрич порівняв нинішній “Шахтар” із минулорічним

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Хорватський півзахисник і один з лідерів мадридського “Реала” Лука Модрич узяв участь у пресконференції напередодні поєдинку Ліги чемпіонів із “Шахтарем” поділився очікуваннями від гри. Слова хорвата наводить сайт “гірників”, передає УНН.

Цитата

На думку Модрича, віра має стати рушійною силою на шляху до виграшу над “Шахтарем”.

“Матч із „Шахтарем“ буде дуже важливим для нас. Ми втрачали очки в попередніх іграх, тож поступатися не можна. Потрібно вийти на поле з вірою. Знаю, ми можемо перемогти. Останні три матчі були складними, проте після паузи на зустрічі збірних у нас з’явилася віра. Слід виходити й вигравати”, — сказав півзахисник.

Також хорват вважає нинішню гру “Шахтаря” сильнішою за минулорічну.

“Звісно, ми стежили за „Шахтарем“. У цьому клубі працює мій колишній партнер. „Шахтар“ змінив стиль гри й тренера, тепер прагне більше грати з м’ячем, виходячи з оборони. Уважаю, зараз „Шахтар“ сильніший, ніж був минулого року”, — додав Модрич.

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