Модрич порівняв нинішній “Шахтар” із минулорічним
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Хорватський півзахисник і один з лідерів мадридського “Реала” Лука Модрич узяв участь у пресконференції напередодні поєдинку Ліги чемпіонів із “Шахтарем” поділився очікуваннями від гри. Слова хорвата наводить сайт “гірників”, передає УНН.
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На думку Модрича, віра має стати рушійною силою на шляху до виграшу над “Шахтарем”.
“Матч із „Шахтарем“ буде дуже важливим для нас. Ми втрачали очки в попередніх іграх, тож поступатися не можна. Потрібно вийти на поле з вірою. Знаю, ми можемо перемогти. Останні три матчі були складними, проте після паузи на зустрічі збірних у нас з’явилася віра. Слід виходити й вигравати”, — сказав півзахисник.
Також хорват вважає нинішню гру “Шахтаря” сильнішою за минулорічну.
“Звісно, ми стежили за „Шахтарем“. У цьому клубі працює мій колишній партнер. „Шахтар“ змінив стиль гри й тренера, тепер прагне більше грати з м’ячем, виходячи з оборони. Уважаю, зараз „Шахтар“ сильніший, ніж був минулого року”, — додав Модрич.
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