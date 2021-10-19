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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104656 просмотра

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Модрич сравнил нынешний "Шахтер" с прошлогодним

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Хорватский полузащитник и один из лидеров мадридского "Реала" Лука Модрич принял участие в пресс конференции накануне поединка Лиги чемпионов с "Шахтером" поделился ожиданиями от игры. Слова хорвата приводит сайт "горняков", передает УНН.

Цитата

По мнению Модрича, вера должна стать движущей силой на пути к выигрышу над “Шахтером”.

“Матч с” Шахтером “будет очень важным для нас. Мы теряли очки в предыдущих играх, поэтому уступать нельзя. Нужно выйти на поле с верой. Знаю, мы можем победить. Последние три матча были сложными, однако после паузы на встрече сборных у нас появилась вера. Следует исходить и выигрывать ”, - сказал полузащитник.

Также хорват считает нынешнюю игру “Шахтера” сильнее прошлогодней.

“Конечно, мы следили за” Шахтером “. В этом клубе работает мой бывший партнер. „Шахтер“ изменил стиль игры и тренера, теперь стремится больше играть с мячом, исходя из обороны. Считаю, сейчас „Шахтер“ сильнее, чем был в прошлом году ”, - добавил Модрич.

Напомним

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