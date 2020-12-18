Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини від COVID-19

“Офіційний представник США заявив у четвер, що Moderna Inc. довелося відмовитися від 400 000 доз експериментальної вакцини проти COVID-19 після того, як проблема з фільтрацією поставила під загрозу продукт на заключних етапах виробництва”, - пише видання.

Відзначається, що ці 400 000 доз, які ще не були поміщені у флакони, були частиною більшої партії вакцини у 1,4 мільйона доз. Додається, що незважаючи на знищення доз, компанія як і раніше рухається до досягнення мети з виробництва в 20 мільйонів доз цього місяця.

Нагадаємо, управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США (FDA) визнало вакцину американського виробника Moderna досить ефективною і безпечною для реєстрації за прискореною процедурою в надзвичайних обставинах.

Як раніше повідомлялося в УНН, в США почалося застосування вакцини. Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар висловив сподівання, що до кінця місяця близько 20 млн американців отримають вакцину, до кінця січня кількість проведених вакцинацій досягне 50 млн, а в лютому — 100 млн.