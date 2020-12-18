Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Американская компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз экспериментальной вакцины от COVID-19 из-за сбоев в процессе производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Официальный представитель США заявил в четверг, что Moderna Inc. пришлось отказаться от 400 000 доз экспериментальной вакцины против COVID-19-19 после того, как проблема с фильтрацией поставила под угрозу продукт на заключительных этапах производства", - пишет издание.
Отмечается, что эти 400 000 доз, которые еще не были помещены во флаконы, были частью большей партии вакцины в 1,4 миллиона доз. Добавляется, что несмотря на уничтожение доз, компания по-прежнему движется к достижению цели по производству в 20 млн доз в этом месяце.
Напомним, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) признало вакцину американского производителя Moderna достаточно эффективной и безопасной для регистрации по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.
Как ранее сообщалось в УНН, в США началось применение вакцины. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что до конца месяца около 20 млн американцев получат вакцину, до конца января количество проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.