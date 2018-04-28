Мобільний оператор підтвердив завершення ремонту мережі в ОРДО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Vodafone підтвердили завершення ремонту мережі на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це у Facebook написала речниця компанії Вікторія Рубан, передає УНН.
"Сьогодні вночі закінчили технічний моніторинг мережі на непідконтрольній території Донецької області. Зв’язок має з’явитись, принаймні там, де лишилося працездатне обладнання. Питання, чи надовго... Лишається сподіватись на здоровий глузд", - повідомила вона.
З її слів, це відбулося за допомогою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.
Нагадаємо, місцеві заявили про відновлення мобільного зв'язку в Донецьку.