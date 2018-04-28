Мобильный оператор подтвердил завершение ремонта сети в ОРДО

"Сегодня ночью закончили технический мониторинг сети на неподконтрольной территории Донецкой области. Связь должна появиться, по крайней мере там, где осталось трудоспособное оборудование. Вопрос, надолго ли... Остается надеяться на здравый смысл", - сообщила она.

По ее словам, это произошло с помощью специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.

Напомним, местные заявили о восстановлении мобильной связи в Донецке.