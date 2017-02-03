Мобільні групи реагування на АЧС є частковим поверненням бездумно знищеної ветміліції - І.Паламар

За її словами, аби в цілому оцінити вказану ініціативу Держпродспоживслужби та Міністерства агрополітики, для початку треба розуміти, які повноваження матимуть мобільні групи, які фахівці входитимуть до їх складу та кому і в якій мірі ці групи підпорядкують.

Коментуючи інформацію про те, що до складу мобільних груп запобігання АЧС увійдуть працівники Нацполіції, І.Паламар зазначила: “У нас раніше була ветеринарна міліція. Ставилися до неї по різному, інколи звинувачували у чомусь, говорили, що не хороші люди там працюють, але так чи інакше, був контроль. І такої критичної ситуації з АЧС, яка є сьогодні, раніше ніколи не було. Коли з’являлось захворювання, ветеринарна міліція була органом швидкого реагування, яка чітко знала як діяти в конкретній ситуації. Знала, що таке збудник, була фаховою і чітко підпорядковувалась державній ветеринарній службі. Тобто, були люди, які мали відповідну компетенцію, мали ветеринарну освіту. Окрім того, що вони були міліціонерами, вони знали, як потрібно діяти під час виявлення будь-якої небезпечної хвороби тварин, не тільки АЧС”, — розповіла вона.

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Однак, за словами експерта, свого часу ветміліцію бездумно прибрали, а на заміну їй нічого не запропонували.

“І хоч були негативні відгуки про ту міліцію, її ж можна було удосконалити, реорганізувати. І тут ці запропоновані мобільні групи реагування. Вони фактично мали б робити ту роботу, яку свого часу реалізовувала ветеринарна міліція.

Але в мене питання, як люди без знання ветеринарії і розуміння, наскільки це серйозно, як вони будуть працювати зі збудниками, діяти в місцях спалахів і які можуть бути наслідки некоректних дій, реагуватимуть на випадки АЧС та інших небезпечних хвороб? Це все одно, що дати поліцейському скальпель та змусити його робити операцію людині в екстреній ситуації.

Тому, створення мобільних груп добре за однієї умови — професіоналізму. Все залежатиме від спроможності нових поліцейських діяти фахово”, — зазначила І.Паламар.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, проект постанови про запровадження мобільних груп реагування на АЧС до КМУ ще не переданий.

Також нагадаємо, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС.