Мобильные группы реагирования на АЧС являются частичным возвращением бездумно уничтоженной ветмилиции - И.Паламар

По ее словам, чтобы в целом оценить указанную инициативу Госпродпотребслужбы и Министерства агрополитики, для начала надо понимать, какие полномочия будут иметь мобильные группы, какие специалисты будут входить в их состав и кому и в какой степени эти группы будут подчинят.

Комментируя информацию о том, что в состав мобильных групп предотвращения АЧС войдут работники Нацполиции, И.Паламар отметила: "У нас раньше была ветеринарная милиция. Относились к ней по-разному, иногда обвиняли в чем-то, говорили, что не хорошие люди там работают, но так или иначе, был контроль. И такой критической ситуации с АЧС, которая есть сегодня, раньше никогда не было. Когда появлялось заболевания, ветеринарная милиция была органом быстрого реагирования, которая четко знала как действовать в конкретной ситуации. Знала, что такое возбудитель, была профессиональной и четко подчинялась государственной ветеринарной службе. То есть, были люди, которые имели соответствующую компетенцию, имели ветеринарное образование. Кроме того, что они были милиционерами, они знали, как нужно действовать при обнаружении любой опасной болезни животных, не только АЧС ", - рассказала она.

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Однако, по словам эксперта, в свое время Ветмилицию бездумно убрали, а на замену ей ничего не предложили.

"И хотя были негативные отзывы о той милиции, ее же можно было усовершенствовать, реорганизовать. И здесь эти предложенные мобильные группы реагирования. Они фактически должны делать ту работу, которую в свое время реализовывала ветеринарная милиция.

Но у меня вопрос, как люди без знания ветеринарии и понимание, насколько это серьезно, как они будут работать с возбудителями, действовать в местах вспышек и какие могут быть последствия некорректных действий, реагировать на случаи АЧС и других опасных болезней? Это все равно, что дать полицейскому скальпель и заставить его делать операцию человеку в экстренной ситуации.

Поэтому, создание мобильных групп хорошо при одном условии - профессионализма. Все будет зависеть от способности новых полицейских действовать профессионально ", - отметила И.Паламар.

Напомним, как сообщал УНН, проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан .

Также напомним, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС .