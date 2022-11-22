Мобілізованим в "лнр" видають форму загиблих та поранених військових - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Луганщини видають "мобілізованим" форму загиблих та поранених загарбників, натомість нову форму продають на ринках. Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує УНН.
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"Мобілізованим в так званій «лнр» видають форму загиблих та поранених. Тим часом, екіпірування, яке надходить до так званої "лнр", можна придбати на місцевих ринках", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, примусово мобілізовані отримують форму, у карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих.
Доповнення
У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області місцеві жителі самостійно лагодять дахи та вікна, пошкоджені внаслідок влучань, у місті досі не відновлені електро- і водопостачання.