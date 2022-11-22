Мобілізованим в "лнр" видають форму загиблих та поранених військових - ОВА

Цитата



"Мобілізованим в так званій «лнр» видають форму загиблих та поранених. Тим часом, екіпірування, яке надходить до так званої "лнр", можна придбати на місцевих ринках", - ідеться у повідомленні.



Деталі

Як зазначається, примусово мобілізовані отримують форму, у карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих.

Доповнення

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області місцеві жителі самостійно лагодять дахи та вікна, пошкоджені внаслідок влучань, у місті досі не відновлені електро- і водопостачання.