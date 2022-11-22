Мобилизированным в "лнр" выдают форму погибших и раненых военных - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские оккупанты на временно захваченных территориях Луганской области выдают "мобилизиррованным" форму погибших и раненых захватчиков, а новую форму продают на рынках. Об этом сообщает Луганская ОВА, информирует УНН.
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"Мобилизированным в так называемой "лнр" выдают форму погибших и раненых. Между тем, экипировку, которая поступает в так называемую "лнр", можно приобрести на местных рынках", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших.
Дополнение
Во временно оккупированном Рубежном Луганской областии местные жители самостоятельно чинят крыши и окна, поврежденные вследствие попаданий, в городе до сих пор не восстановлены электро- и водоснабжение.