Мобилизированным в "лнр" выдают форму погибших и раненых военных - ОВА

Цитата



"Мобилизированным в так называемой "лнр" выдают форму погибших и раненых. Между тем, экипировку, которая поступает в так называемую "лнр", можно приобрести на местных рынках", - говорится в сообщении.



Детали

Как отмечается, принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших.

Дополнение

Во временно оккупированном Рубежном Луганской областии местные жители самостоятельно чинят крыши и окна, поврежденные вследствие попаданий, в городе до сих пор не восстановлены электро- и водоснабжение.