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МНС Росії повідомило номер вагона метро, де стався вибух у Петербурзі

МНС Росії повідомило номер вагона метро, де стався вибух у Петербурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Вибух невстановленого пристрою в петербурзькому метро стався у третьому вагоні поїзда, повідомляє УНН з посиланням на РИА Новости. 

"На перегоні станція "Сінна Площа" – станція "Технологічний інститут" Московсько-Петроградської лінії метрополітену в 14:35 3 квітня стався вибух невстановленого вибухового пристрою в третьому вагоні поїзда", — йдеться в повідомленні міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії.

За його даними, усього до ліквідації наслідків вибуху були залучені 1043 співробітники та 267 одиниць техніки.

Ще одному вибуху на станції "Площа Повстання", вдалося запобігти завдяки своєчасному виявленню саморобного вибухового пристрою. Силовики відключали стільниковий зв'язок, щоб знешкодити бомбу в Петербурзі.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.

Як повідомляв УНН, у Санкт-Петербурзі розпочалася триденна жалоба за загиблими у метро.

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