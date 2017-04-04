МЧС России сообщило номер вагона метро, где произошел взрыв в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Взрыв неустановленного устройства в петербургском метро произошел в третьем вагоне поезда, сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"На перегоне станция "Сенная площадь" - станция "Технологический институт" Московско-Петроградской линии метрополитена в 14:35 3 апреля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства в третьем вагоне поезда", - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.
По его данным, всего в ликвидации последствий взрыва были привлечены 1043 сотрудники и 267 единиц техники.
Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному выявлению самодельного взрывного устройства. Силовики отключали сотовая связь, чтобы обезвредить бомбу в Петербурге.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. селовек.
Число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.
Как сообщал УНН, в Санкт-Петербурге началась трехдневный траур по погибшим в метро.