МНС РФ задіяло підводний апарат і вертоліт в пошуках уцілілих в катастрофі суховантажу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На місці аварії суховантажу "Герої Арсеналу" працює рятувальне судно Демидов, яке очолює рятувальну операцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління МНС Росії по Краснодарському краю.
На місце направлено повітряне судно Мі-8 (Ростов на Дону) ПРЦ МНС Росії.
На місце направлені 6 водолазів, 2 од. техніки, підводний апарат "Фалькон".
На місці працюють оперативні групи Головного управління, Новоросійського і Темрюкського пожежно-рятувального гарнізону. У Головному управлінні МНС Росії по Краснодарському краю організовано роботу оперативного штабу.
Всього в пошуково-рятувальних роботах задіяно 139 осіб особового складу, 17 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії - 18 чоловік особового складу, 3 одиниця техніки.
Нагадаємо, що орієнтовно в 4 ранку 19 квітня з'явилася інформація, що в районі Керченкого протоки пропав з радарів суховантаж. За попередньою інформацією в состави екіпажу на борту судна було 9 українців. За попередніми даними урятовано одну людину.
За даними МНС РФ, суховантаж "Герої Арсеналу", який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області до Туреччини з вантажем зерна.
Судно "Герої Арсеналу" - суховантаж, побудоване в 1980 і використовується під прапором Панами. Має розмір в довжину 114м і ширину 13м. Валовий тоннаж якої становить 2457 тон.