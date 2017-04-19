МЧС РФ задействовало подводный аппарат и вертолет в поисках уцелевших в катастрофе сухогруза

На место направлено воздушное судно Ми-8 (г. Ростов на Дону) ЮРЦ МЧС России.

На место направлены 6 водолазов, 2 ед. техники, подводный аппарат “Фалькон”.

На месте работают оперативные группы Главного управления, Новороссийского и Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба.

Всего в поисково-спасательных работах задействовано 139 человек личного состава, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек личного состава, 3 единица техники.

Напомним, что ориентировочно в 4 утра 19 апреля появилась информация, что в районе Керченкого пролива пропал с радаров сухогруз. По предварительной информации в состави экипажа на борту судна было 9 украинцев. По предварительным данным спасен один человек.

По данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна.

Судно “Герои Арсенала” — сухогруз, построенное в 1980 и использующее под флагом Panama. Имеет размер в длину 114м и ширину 13м. Валовый тоннаж которой составляет 2457 тон.