МЧС РФ задействовало подводный аппарат и вертолет в поисках уцелевших в катастрофе сухогруза
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На месте крушения сухогруза “Герои Арсенала” работает спасательное судно Демидов, которое возглавляет спасательную операцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управления МЧС России по Краснодарскому краю.
На место направлено воздушное судно Ми-8 (г. Ростов на Дону) ЮРЦ МЧС России.
На место направлены 6 водолазов, 2 ед. техники, подводный аппарат “Фалькон”.
На месте работают оперативные группы Главного управления, Новороссийского и Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба.
Всего в поисково-спасательных работах задействовано 139 человек личного состава, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек личного состава, 3 единица техники.
Напомним, что ориентировочно в 4 утра 19 апреля появилась информация, что в районе Керченкого пролива пропал с радаров сухогруз. По предварительной информации в состави экипажа на борту судна было 9 украинцев. По предварительным данным спасен один человек.
По данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна.
Судно “Герои Арсенала” — сухогруз, построенное в 1980 и использующее под флагом Panama. Имеет размер в длину 114м и ширину 13м. Валовый тоннаж которой составляет 2457 тон.