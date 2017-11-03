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ММСУ обрало 19 пріоритетних видів спорту у підготовці до ОІ-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство молоді та спорту України визначило та оголосило 19 пріоритетних видів спорту, що отримають особливе забезпечення у межах підготовчого процесу до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо, передає УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

Про нову Концепцію підтримки видів спорту, розповів Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов в рамках засідання Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.

“Підготовка до Олімпіади-2020 року у Токіо здійснюється заздалегідь, на основі якісно нової Концепції, затвердженої Міністерством молоді та спорту і Національним олімпійським комітетом. Цей стратегічний документ було розроблено спільно з науковцями, провідними тренерами, фахівцями з урахуванням глибокого аналізу результатів Ріо-2016”, — розпочав Жданов.

За словами Міністра пріоритетними визначено 19 літніх олімпійських видів спорту: бокс, боротьба вільна і греко-римська, велоспорт, гімнастика спортивна та художня, дзюдо, легка атлетика, плавання, стрільба з лука, стрільба кульова, стрибки у воду, сучасне п’ятиборство, фехтування та 4 командні ігрові види спорту — баскетбол, волейбол, гандбол та футбол.

Також Жданов додав: “із числа найкращих спортсменів на перший рік олімпійського чотириріччя затверджена елітна група у кількості 112 спортсменів. Саме ця група отримує максимальну підтримку. Також сформовані: провідна група на 130 спортсменів та перспективна — 242 атлети”.

Як повідомлялося раніше, Олімпійські комітети Японії та України співпрацюватимуть перед Іграми в Токіо-2020.

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