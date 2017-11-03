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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47863 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114644 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102667 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105486 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104585 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 103906 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102064 просмотра

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ММСУ выбрало 19 приоритетных видов спорта в подготовке к ОИ-2020

ММСУ выбрало 19 приоритетных видов спорта в подготовке к ОИ-2020

Киев  •  УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины определило и объявило 19 приоритетных видов спорта, которые получат особое обеспечения в рамках подготовительного процесса к Олимпийским играм 2020 году в Токио, передает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

О новой Концепции поддержки видов спорта, рассказал Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в рамках заседания Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы.

“Подготовка к Олимпиаде 2020 году в Токио осуществляется заранее, на основе качественно новой Концепции, утвержденной Министерством молодежи и спорта и Национальным олимпийским комитетом. Этот стратегический документ был разработан совместно с учеными, ведущими тренерами, специалистами на основе глубокого анализа результатов Рио-2016”, — начал Жданов.

По словам Министра приоритетными определены 19 летних олимпийских видов спорта: бокс, борьба вольная и греко-римская, велоспорт, гимнастика спортивная и художественная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, стрельба из лука, стрельба пулевая, прыжки в воду, современное пятиборье, фехтования и 4 командные игровые виды спорта — баскетбол, волейбол, гандбол и футбол.

Также Жданов сказал: “из числа лучших спортсменов на первый год олимпийского четырехлетия утверждена элитная группа в количестве 112 спортсменов. Именно эта группа получает максимальную поддержку. Также сформированы: ведущая группа на 130 спортсменов и перспективная — 242 атлеты”.

Как сообщалось ранее, Олимпийские комитеты Японии и Украины будут сотрудничать перед Играми в Токио-2020.

Украинские Национальные Новости

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спорт

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