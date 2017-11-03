ММСУ выбрало 19 приоритетных видов спорта в подготовке к ОИ-2020

О новой Концепции поддержки видов спорта, рассказал Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в рамках заседания Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы.

“Подготовка к Олимпиаде 2020 году в Токио осуществляется заранее, на основе качественно новой Концепции, утвержденной Министерством молодежи и спорта и Национальным олимпийским комитетом. Этот стратегический документ был разработан совместно с учеными, ведущими тренерами, специалистами на основе глубокого анализа результатов Рио-2016”, — начал Жданов.

По словам Министра приоритетными определены 19 летних олимпийских видов спорта: бокс, борьба вольная и греко-римская, велоспорт, гимнастика спортивная и художественная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, стрельба из лука, стрельба пулевая, прыжки в воду, современное пятиборье, фехтования и 4 командные игровые виды спорта — баскетбол, волейбол, гандбол и футбол.

Также Жданов сказал: “из числа лучших спортсменов на первый год олимпийского четырехлетия утверждена элитная группа в количестве 112 спортсменов. Именно эта группа получает максимальную поддержку. Также сформированы: ведущая группа на 130 спортсменов и перспективная — 242 атлеты”.

Как сообщалось ранее, Олимпийские комитеты Японии и Украины будут сотрудничать перед Играми в Токио-2020.