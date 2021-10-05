МХП здивує новим рекордом України: найдовша у світі шаурма
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В суботу, 9 жовтня, на Контрактовій площі в Києві ТМ Doner Маркет планує встановити рекорд “Найбільша шаурма в Україні”, повідомили в МХП, передає УНН.
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“Відвідайте фестиваль Made in Ukraine та станьте частиною незабутньої події”, — закликали в компанії.
Вперше в історії України 120 кухарів створять 130-ти метрову шаурму та безкоштовно пригостять усіх гостей свята понад 400 повноцінних порцій шаурми. Стати рекордсменом зможе кожен.
Для відвідувачів будуть виступи, цікаві фотозони, конкурси та призи, а головне — можливість стати свідком встановлення рекорду та продегустувати рекордну шаурму.
Бренд-кухарі Doner Маркет працювали над створенням смачної фірмової рецептури, що порадує кожного яскравим смаком вже знаного продукту.
“Тільки високоякісні інгредієнти, що відбиралися під час сліпих дегустацій в лабораторії сенсорного аналізу Кулінарного центру МХП, а головне — м’ясо від знаного бренду „Наша Ряба“, є запорукою насиченого неповторного смаку страв та безпечності їх споживання.
Додамо
Doner Маркет — нове ім’я українського фаст-фуду. Понад 30 торгових точок по всій території України гостинно зустрічають гостей найважливішим — смачним меню. Традиційні та фірмові рецептури, що розроблені найкращими бренд-шефами України, роблять з кожного обіду свято, створюють бажання стати постійним відвідувачем. Doner Маркет — це ситно, смачно, а головне — безпечно”, — наголосили в МХП.
В компанії наголосили, що “Наша Ряба” — це якісна курочка, яка вже 20 років піклується про українські сім’ї, а відсутність антибіотиків та гормонів росту продукції “Наша Ряба” підтверджено міжнародним аудитом на всіх етапах його виробництва.
Спеціально для заходу партнери компанії ТОВ “Хлібні технології” виготовлять п’ять 30-ти метрових лавашів, що стануть основою майбутнього рекорду.
“Приєднуйся й стань свідком того, як українцям вдасться побити світовий рекорд, адже такого ще не було”, — зауважили в МХП.
Початок свята о 14:00, фіксація рекорду о 16:00. У програмі свята: спілкування з найкращими бренд-шефами країни, цікаві фотозони, куточки творчості для дітей, розіграші та подарунки, фото та відеозйомка, фільмування з дрону, знаний ведучий заходу, реєстрація рекорду.
Рекорд зафіксує експерт Національного Реєстру Рекордів України.