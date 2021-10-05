МХП удивит новым рекордом Украины: самая длинная в мире шаурма
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В субботу, 9 октября, на Контрактовой площади в Киеве ТМ Doner Маркет планирует установить рекорд “Самая шаурма в Украине”, сообщили в МХП, передает УНН.
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"Посетите фестиваль Made in Ukraine и станьте частью незабываемого события", - призвали в компании.
Впервые в истории Украины 120 поваров создадут 130-ти метровую шаурму и бесплатно угостят всех гостей праздника более 400 полноценными порциями шаурмы. Стать рекордсменом сможет каждый.
Для посетителей будут выступления, интересные фотозоны, конкурсы и призы, а главное - возможность стать свидетелем установления рекорда и продегустировать рекордную шаурму.
Бренд-повара Doner Маркет работали над созданием вкусной фирменной рецептуры, что порадует каждого ярким вкусом уже известного продукта.
"Только высококачественные ингредиенты, что отбирались во время слепых дегустаций в лаборатории сенсорного анализа Кулинарного центра МХП, а главное - мясо от известного бренда "Наша Ряба", что является залогом насыщенного неповторимого вкуса блюд и безопасности их потребления.
Добавим
Doner Маркет - новое имя украинского фаст-фуда. Более 30 торговых точек по всей территории Украины гостеприимно встречают гостей самым важным - вкусным меню. Традиционные и фирменные рецептуры, разработанные лучшими бренд-шефами Украины, делают из каждого обеда праздник, создают желание стать постоянным посетителем. Doner Маркет - это сытно, вкусно, а главное - безопасно", - отметили в МХП.
В компании отметили, что "Наша Ряба" - это качественная курочка, которая уже 20 лет заботится об украинских семьях, а отсутствие антибиотиков и гормонов роста продукции "Наша Ряба" подтверждено международным аудитом на всех этапах его производства.
Специально для мероприятия партнеры компании ООО "Хлебные технологии" изготовят пять 30-метровых лавашей, которые станут основой будущего рекорда.
"Присоединяйся и стань свидетелем того, как украинцам удастся побить мировой рекорд, ведь такого еще не было", - отметили в МХП.
Начало праздника в 14:00, фиксация рекорда в 16:00. В программе праздника: общение с лучшими бренд-шефами страны, интересные фотозоны, уголки творчества для детей, розыгрыши и подарки, фото и видеосъемка, съемки с дрона, известный ведущий мероприятия, регистрация рекорда.
Рекорд зафиксирует эксперт Национального Реестра Рекордов Украины.